"Не оценен по достоинству при жизни". Умер олимпийский чемпион лыжник Вячеслав Веденин

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин умер на 81-м году жизни. Он был первым советским лыжником, который выиграл олимпийское золото в индивидуальных гонках. Веденин будет похоронен в деревне Слобода Тульской области, где он родился.

На эту тему Умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

"Всегда очень жаль, когда уходят такие люди, - сказала ТАСС трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь". Веденин родился в 1941 году, на следующий год его отец погиб на войне. Детство будущего олимпийского чемпиона было непростым, а занятия спортом помогли ему избежать тяжелой судьбы. При этом поначалу он больше увлекался велоспортом и даже выполнил норматив "Мастер спорта СССР". Поскольку спортсменов-велосипедистов не освобождали от армии, а Веденин не желал идти служить, то он стал заниматься лыжными гонками. Первым его тренером был 14-кратный чемпион СССР Василий Смирнов. Но главные достижения в спорте у него были связаны с заслуженным тренером СССР Павлом Колчиным. Олимпийское заклинание и "Репортаж" от Рождественского На Играх 1968 года в Гренобле Веденин завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км. Но звездным часом спортсмена стали Олимпийские игры 1972 года в Саппоро. В Японии Веденин на "полтиннике" стал только третьим, но выиграл золото в гонке на 30 км и эстафете 4х10 км.

На эту тему Виталий Смирнов: лыжник Веденин всю жизнь был скромным человеком

Обе победные гонки оказались овеяны легендами. Перед "тридцаткой" Веденин нецензурно ответил на вопрос японского журналиста про погодные условия во время гонки. Его ответ журналист расценил как какое-то заклинание, и на следующий день японская газета вышла с заголовком "Советский лыжник сказал "дахусим" и выиграл Олимпиаду". Перед заключительным этапом эстафеты, советская сборная уступала норвежцам одну минуту. Однако Веденин, бежавший последний этап, сумел догнать и обогнать Йохтса Харвикена. Перед стартом этапа скандинав увидел, как Веденин наносил на лыжи дополнительную смазку, хотя погода этого не требовала, и повторил то же самое за ним. Однако после выяснилось, что советский спортсмен лишь делал вид, что смазывает лыжи. В итоге это испортило гонку Харвикену, а Веденин спокойно догнал и обогнал соперника. Причем это был не первый такой случай в карьере Веденина: за два года до Олимпиады в Саппоро он таким же способом ликвидировал отставание в 40 секунд от сборной ГДР в эстафетной гонке на чемпионате мира. Тот турнир проходил в ЧССР спустя два года после ввода советских войск в эту страну, из-за чего любой гражданин СССР в глазах местных жителей считался оккупантом. В гонке на 50 км Веденин упустил золото только потому, что перед ним на трассе насыпали стиральный порошок. В итоге лыжи затормозили, а Веденина обогнал финн. Победе в олимпийской эстафете в Саппоро Роберт Рождественский посветил знаменитый "Репортаж о лыжной гонке". На церемонии открытия Игр 1972 года Веденин не стал опускать советский флаг перед императором, как того требовал этикет. Как он потом вспоминал, "посоветовали" ему так сделать участвовавшие в церемонии хоккеисты Александр Рагулин и Игорь Ромишевский. Но победа в эстафете позволила ему избежать наказания, а император поздравил лыжника лично, прислав ему в подарок деревянную маску. "Настоящий герой страны" Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, выигрывавший золото в том числе и в 1972 году, дружил с Ведениным. "На предолимпийской неделе, которая проходила в Саппоро, Слава ко мне подошел и сказал, что у них нет четвертого в эстафету на пробу трассы. "Тишка, пробежишь первый этап?" - спросил меня. И мы тогда обыграли всех", - вспомнил он в разговоре с ТАСС.

На эту тему Роднина: лыжнику Веденину пришлось пройти много испытаний как в спорте, так и в жизни