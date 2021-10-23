"Не оценен по достоинству при жизни". Умер олимпийский чемпион лыжник Вячеслав Веденин

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин умер на 81-м году жизни. Он был первым советским лыжником, который выиграл олимпийское золото в индивидуальных гонках.
Веденин будет похоронен в деревне Слобода Тульской области, где он родился.
"Всегда очень жаль, когда уходят такие люди, - сказала ТАСС трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь".
Веденин родился в 1941 году, на следующий год его отец погиб на войне. Детство будущего олимпийского чемпиона было непростым, а занятия спортом помогли ему избежать тяжелой судьбы. При этом поначалу он больше увлекался велоспортом и даже выполнил норматив "Мастер спорта СССР".
Поскольку спортсменов-велосипедистов не освобождали от армии, а Веденин не желал идти служить, то он стал заниматься лыжными гонками. Первым его тренером был 14-кратный чемпион СССР Василий Смирнов. Но главные достижения в спорте у него были связаны с заслуженным тренером СССР Павлом Колчиным.
Олимпийское заклинание и "Репортаж" от Рождественского
На Играх 1968 года в Гренобле Веденин завоевал серебряную медаль в гонке на 50 км. Но звездным часом спортсмена стали Олимпийские игры 1972 года в Саппоро. В Японии Веденин на "полтиннике" стал только третьим, но выиграл золото в гонке на 30 км и эстафете 4х10 км.
Обе победные гонки оказались овеяны легендами. Перед "тридцаткой" Веденин нецензурно ответил на вопрос японского журналиста про погодные условия во время гонки. Его ответ журналист расценил как какое-то заклинание, и на следующий день японская газета вышла с заголовком "Советский лыжник сказал "дахусим" и выиграл Олимпиаду".
Перед заключительным этапом эстафеты, советская сборная уступала норвежцам одну минуту. Однако Веденин, бежавший последний этап, сумел догнать и обогнать Йохтса Харвикена. Перед стартом этапа скандинав увидел, как Веденин наносил на лыжи дополнительную смазку, хотя погода этого не требовала, и повторил то же самое за ним. Однако после выяснилось, что советский спортсмен лишь делал вид, что смазывает лыжи. В итоге это испортило гонку Харвикену, а Веденин спокойно догнал и обогнал соперника.
Причем это был не первый такой случай в карьере Веденина: за два года до Олимпиады в Саппоро он таким же способом ликвидировал отставание в 40 секунд от сборной ГДР в эстафетной гонке на чемпионате мира. Тот турнир проходил в ЧССР спустя два года после ввода советских войск в эту страну, из-за чего любой гражданин СССР в глазах местных жителей считался оккупантом. В гонке на 50 км Веденин упустил золото только потому, что перед ним на трассе насыпали стиральный порошок. В итоге лыжи затормозили, а Веденина обогнал финн.
Победе в олимпийской эстафете в Саппоро Роберт Рождественский посветил знаменитый "Репортаж о лыжной гонке". На церемонии открытия Игр 1972 года Веденин не стал опускать советский флаг перед императором, как того требовал этикет. Как он потом вспоминал, "посоветовали" ему так сделать участвовавшие в церемонии хоккеисты Александр Рагулин и Игорь Ромишевский. Но победа в эстафете позволила ему избежать наказания, а император поздравил лыжника лично, прислав ему в подарок деревянную маску.
"Настоящий герой страны"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, выигрывавший золото в том числе и в 1972 году, дружил с Ведениным. "На предолимпийской неделе, которая проходила в Саппоро, Слава ко мне подошел и сказал, что у них нет четвертого в эстафету на пробу трассы. "Тишка, пробежишь первый этап?" - спросил меня. И мы тогда обыграли всех", - вспомнил он в разговоре с ТАСС.
"Я могу сказать, что это настоящий герой Советского Союза, и он стал им еще в Саппоро, когда обыграл в эстафете норвежца Харвикена. Я думаю, Веденин не был при жизни оценен по достоинству. Он был очень скромным и сочетал в себе все лучшие качества человека, мужчины, друга", - добавил Тихонов.
"Этот совершенно сумасшедший рывок и победа, вырванная с таким усилием за команду, страну. Ему много испытаний пришлось пройти как в спорте, так и в личной жизни. Но он был очень надежным и верным человеком", - сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
По окончании карьеры Веденин 12 лет работал в качестве главного тренера женской команды "Динамо". С 1989 по 2003 год он работал инструктором по спорту в Институте физики Земли Российской академии наук, тренером-преподавателем по лыжным гонкам в одном из столичных СДЮШОР.
В 2008 году постановлением губернатора ему было присвоено звание "Почетный гражданин Тульской области". Его сын, Вячеслав Веденин - младший, работает судьей и техническим делегатом Международной федерации лыжного спорта, в качестве судьи он давал клятву на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Другой сын, Андрей, был биатлонистом.