Андрей Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Теннисист Рублев считает, что ему надо улучшать психологическую составляющую в своей игре

"Я так счастлив, что смогу соревноваться с лучшими игроками мира, - сказал Рублев. - Это уникальный и престижный турнир, и мне не терпится сыграть в Турине".

На данный момент на Итоговый турнир также квалифицировались серб Новак Джокович (первая ракетка мира), россиянин Даниил Медведев (2), грек Стефанос Циципас (3) и представитель Германии Александр Зверев (4).

В текущем сезоне россиянин стал победителем турнира категории ATP 500 в Роттердаме, а также дошел до финала турниров серии "Мастерс" в Монте-Карло и Цинциннати. На турнирах Большого шлема лучшим результатом Рублева в сезоне стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Рублеву 24 года, теннисист располагается на шестой строчке мирового рейтинга, на его счету восемь титулов под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине. Соревнования традиционно завершают сезон, участие принимают восемь лучших теннисистов в рейтинге ATP. Более престижными являются только турниры Большого шлема. Действующим победителем является Медведев, также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).