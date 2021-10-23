Матыцин назвал смерть Веденина большой утратой для отечественного спорта

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Уход из жизни двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина стал большой утратой для отечественного спорта. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Веденин умер в субботу в возрасте 80 лет.

"Выражаю соболезнования родным и близким Вячеслава Петровича Веденина. Он был великим спортсменом, первым советским лыжником, завоевавшим золото в индивидуальной гонке на Олимпийских играх, четырехкратным чемпионом мира. Он являлся примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые шли заниматься в спортивные секции, мечтая достичь таких же высот. Вячеслав Петрович очень любил спорт и лыжные гонки, искренне переживал за развитие этого вида спорта в нашей стране, его уход из жизни - большая утрата для отечественного спорта", - сказал Матыцин.

Золотые олимпийские медали Веденин выиграл на Играх 1972 года в Саппоро (гонка на 30 км и эстафета 4х10 км). Также на той Олимпиаде он стал бронзовым призером в гонке на 50 км, на Играх 1968 года в Гренобле он завоевал серебряную медаль (гонка на 50 км). После завершения карьеры работал тренером, спортивным судьей и являлся техническим делегатом Международной федерации лыжных гонок.