Теннисист Карацев вышел в финал Кубка Кремля

Матч закончился со счетом 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Карацева. В финальном матче, который пройдет в воскресенье, он встретится с хорватом Марином Чиличем.

Карацеву 28 лет, он занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Хачанову 25 лет, он располагается на 31-й строчке мирового рейтинга, на его счету четыре титула ATP. В 2018 году он стал победителем Кубка Кремля. На турнирах Большого шлема Хачанов не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал серебряным призером в одиночном разряде.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.