Теннисист Хачанов считает, что показал игру хорошего уровня на Кубке Кремля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов считает, что продемонстрировал игру хорошего уровня на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Хачанов проиграл соотечественнику Аслану Карацеву со счетом 6:7 (7:9), 1:6 в полуфинале Кубка Кремля.

"Здесь я дошел до полуфинала, играл дома - в целом считаю, что мой уровень был хороший, - сказал Хачанов. - Чувствую себя хорошо и в целом могу назвать эту неделю для себя позитивной".

В финальном матче, который пройдет в воскресенье, Карацев встретится с хорватом Марином Чиличем. "В финале будет многое зависеть от подачи, - добавил Хачанов. - В розыгрышах, думаю, более опасен Аслан, он играет более остро, двигается хорошо".

Хачанову 25 лет, он располагается на 31-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула ATP. В 2018 году он стал победителем Кубка Кремля. На турнирах Большого шлема Хачанов не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал серебряным призером в одиночном разряде.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.