Теннисисты Хелиоваара и Мидделкоп выиграли Кубок Кремля в парном разряде

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Финский теннисист Харри Хелиоваара и представитель Нидерландов Матве Мидделкоп обыграли боснийца Томислава Бркича и серба Николу Качича в финале турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде. Соревнования проходят в Москве.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 4:6, 11:9 в пользу финско-нидерландского дуэта. Теннисисты одержали первую совместную победу на турнире ATP. Мидделкоп во второй раз выиграл Кубок Кремля в парном разряде, раннее ему это удалось в 2019 году.

Мидделкопу 38 лет, он занимает 38-е место в парном рейтинге ATP. На счету теннисиста десять побед на турнирах под эгидой ассоциации. Хелиовааре 32 года, он находится на 79-м месте мирового парного рейтинга, в его активе один парный титул ATP.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.