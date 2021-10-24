Победительница Игр гимнастка Уразова заявила, что не будет отдыхать после чемпионата мира

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном многоборье Владислава Уразова, оставшаяся без наград на завершившемся в воскресенье в японском Китакюсю чемпионате мира по спортивной гимнастике, после возвращения в Россию намерена не отдыхать, а тренироваться дальше. Об этом гимнастка сообщила ТАСС.

Для 17-летней Уразовой текущий сезон стал первым, когда она имела возможность выступать на взрослом уровне. На апрельском чемпионате Европы в Базеле она завоевала серебро в упражнениях на брусьях, на Олимпиаде в Токио спортсменка выиграла золото командного турнира. На чемпионате мира в Китакюсю Уразова осталась четвертой в личном многоборье, она также стала четвертой в вольных упражнениях и седьмой в упражнениях на брусьях.

"На этом чемпионате мира у меня не все сложилось так, как хотелось, я могла выступить лучше, - заметила Уразова. - К сожалению, мне не хватило времени, чтобы подготовиться к этому турниру качественней. Если подводить итоги всего сезона, то он также не был для меня идеальным, хотя золото Олимпийских игр сделало меня очень счастливой".

"Сейчас отдыхать не буду, на это нет времени. Мне надо трудиться, трудиться и трудиться. Нужно поднимать базу на всех снарядах и двигаться дальше, на месте стоять нельзя", - добавила собеседница ТАСС.