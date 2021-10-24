Витория: футболистам "Спартака" не хватало агрессии в матче с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" в матче с "Зенитом" должны были играть агрессивнее, навязывать борьбу на всех участках поля. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Зениту" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:7.

"Нужно было быть агрессивнее, больше бороться. Уровень нашей борьбы был недостаточным. Нельзя было позволять сопернику так убегать в контратаки и забегать за спину. Мы были не готовы к потерям мяча", - сказал Витория.

"Изначально был план больше играть в середине, посмотреть игру соперника и после этого перехватить инициативу. Мы собирались играть ниже и агрессивнее, но соперник часто перехватывал мяч, убегал в контратаки. Это ошибка моя и игроков, ситуация будет обсуждена позже", - добавил он.

В следующем туре "Спартак" 30 октября примет "Ростов".