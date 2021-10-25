Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Петербурге стартует в понедельник

Победитель соревнований получит 250 рейтинговых очков и $84,7 тыс., а финалист - 150 очков и $60,7 тыс. Первый номер посева на турнире получил действующий его победитель россиянин Андрей Рублев, под четвертым номером посеян Аслан Карацев, который в воскресенье стал победителем "ВТБ Кубка Кремля", под шестым - Карен Хачанов. Также из сеяных в Санкт-Петербурге выступят канадец Денис Шаповалов (второй номер), чьим тренером является двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный, испанец Роберто Баутиста-Агут (3), американец Тэйлор Фриц (5), казахстанец Александр Бублик (7) и американец Себастьян Корда (8).

Рублев и Карацев начнут выступление в Санкт-Петербурге со второго круга, соперником Рублева станет победитель матча между сербом Ласло Джере и белорусом Ильей Ивашко, Карацев встретится с сильнейшим в противостоянии австралийца Джона Миллмана и пробившегося в основную сетку соревнования через квалификацию израильтянина Ишая Олиэля. Хачанов в первом круге сыграет с французом Адрианом Маннарино.

Матчи турнира будут проводиться на "Сибур-Арене". В своем нынешнем виде соревнование проходит с 2015 года и относится к серии АТР 250. Год назад турнир впервые вошел в категорию ATP 500 в связи с отменой одного из турниров серии из-за пандемии коронавируса. В этом году соревнование пройдет со зрителями.