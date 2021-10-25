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Фигурное катание

Российская фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в США

Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева
Александра Трусова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 25 октября. Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на первом этапе серии Гран-при, который завершился в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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Спортсменка в сумме за две программы показала результат 232,37 балла. Второе место заняла ее соотечественница Дарья Усачева (217,31), третьей стала Ю Ён из Южной Кореи (216,97). Россиянка Ксения Синицына стала пятой (205,76).

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также в ее активе бронза чемпионата Европы 2020 года.

Следующий этап серии Гран-при пройдет 29-31 октября в канадском Ванкувере.

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