Российская фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в США

ТАСС, 25 октября. Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на первом этапе серии Гран-при, который завершился в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в США в соревновании пар

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Спортсменка в сумме за две программы показала результат 232,37 балла. Второе место заняла ее соотечественница Дарья Усачева (217,31), третьей стала Ю Ён из Южной Кореи (216,97). Россиянка Ксения Синицына стала пятой (205,76).

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также в ее активе бронза чемпионата Европы 2020 года.

Следующий этап серии Гран-при пройдет 29-31 октября в канадском Ванкувере.