Матыцин рассказал о планах по строительству нового музея спорта в Москве

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Новый государственный музей спорта может быть построен в Москве, соответствующие планы сейчас находятся на рассмотрении Министерства спорта России. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава Минспорта Олег Матыцин.

По его словам, нынешний музей, который уже 65 лет базируется в здании министерства, имеет ограниченные возможности для демонстрации большого количества предметов, хранящихся в его коллекции. "Поэтому рассматривается возможность строительства нового музея спорта, чтобы обеспечить в нем современную архитектонику и возможность доступа к нему всех гостей столицы, школьников, потому что там очень большая образовательная ценность коллекции", - рассказал он.

Матыцин отметил, что сейчас рассматривается возможность построить соответствующий комплекс неподалеку от министерства, в том числе задействовать территорию усадьбы Разумовского, где изначально располагалась парковая зона, и превратить ее в информационно-образовательный кластер. "Пока мы только разрабатываем проект. Я надеюсь, что если все будет хорошо, то приступим к реализации в 2023 году", - заключил он.

Министр возглавляет российскую делегацию на восьмой сессии конференции сторон международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. Открытие сессии состоится 26 октября. Перед началом работы сессии министр встретился с представителем Национального музея спорта Франции Элен Барбьеро и передал ей коллекцию артефактов чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России. Барбьеро пояснила журналистам, что музей обратился с соответствующий просьбой к посольству РФ, поскольку планирует в начале февраля 2022 года открыть экспозицию, посвященную победе французской сборной на этом турнире.