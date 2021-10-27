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Футбол в России

Дюков: Прядкин покинул пост вице-президента РФС после ухода с должности президента РПЛ

В среду Прядкин также покинул состав бюро исполкома РФС
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин покинул пост вице-президента Российского футбольного союза (РФС) после ухода с должности главы лиги. Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

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5 октября Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), исполняющим обязанности был назначен руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Эти две должности - член бюро исполкома и вице-президента - взаимосвязаны. Выход из бюро исполкома означает автоматическое прекращение действия статуса вице-президента РФС", - сказал Дюков.

"Что касается [должности председателя] комитета профессионального футбола, то это вопрос, который будет рассмотрен, но в данном случае мы ждем инициативу клубов Футбольной национальной лиги и РПЛ. Если будут предложены новые кандидатуры, то соответствующие изменения в состав [будут] проведены", - отметил президент РФС.

Прядкину 60 лет, он возглавлял организацию с 2007 года, в марте 2020 года функционер был переизбран на новый пятилетний срок. В 2005-2006 годах Прядкин занимал пост советника президента Российского футбольного союза (РФС), с 2006 по 2007 год был генеральным директором РФС, с 2007 года является вице-президентом РФС. С 19 декабря 2018 года по 22 февраля 2019-го он исполнял обязанности президента РФС.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей ГеннадьевичДюков, Александр Валерьевич
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