Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл белоруса Илью Ивашко в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профеcсионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Посеянный под первым номером Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:4. В четвертьфинале он сыграет с победителем матча между четвертьфиналистом прошедшего Открытого чемпионата США нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом (69-е место рейтинга АТР) и американцем Себастьяном Кордой (38).

Рублеву 24 года, он располагается на шестой строчке мирового рейтинга, на его счету восемь титулов под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала.

Ивашко 27 лет, он занимает 46-е место мирового рейтинга и имеет в активе один титул под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема не проходил далее четвертого круга.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября. Действующим победителем является Рублев.