Никита Кучеров пропустит от 8 до 10 недель после операции

"Тампа" обыграла "Детройт" в матче НХЛ. Кучеров и Сергачев набрали шесть очков на двоих

В матче против "Вашингтона" в ночь на 17 октября Кучеров получил повреждение в третьем периоде и досрочно завершил игру.

Сообщается, что хоккеист успешно перенес операцию.

Кучерову 28 лет, он выступает за "Тампу" с 2013 года, в составе команды дважды становился обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне россиянин провел три матча, в которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. 8 октября Кучеров вместе с нападающим Александром Овечкиным ("Вашингтон") и вратарем Андреем Василевским ("Тампа") был включен в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине. Кучеров пропустил весь прошлый регулярный чемпионат из-за травмы.

"Тампа" после семи матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 7 очков. В следующем матче клуб 29 октября примет "Аризону".