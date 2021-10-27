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НХЛ

Никита Кучеров пропустит от 8 до 10 недель после операции

Хоккеист получил травму 17 октября
Никита Кучеров AP Photo/Paul Sancya
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 27 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров пропустит 8-10 недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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В матче против "Вашингтона" в ночь на 17 октября Кучеров получил повреждение в третьем периоде и досрочно завершил игру.

Сообщается, что хоккеист успешно перенес операцию.

Кучерову 28 лет, он выступает за "Тампу" с 2013 года, в составе команды дважды становился обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне россиянин провел три матча, в которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. 8 октября Кучеров вместе с нападающим Александром Овечкиным ("Вашингтон") и вратарем Андреем Василевским ("Тампа") был включен в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине. Кучеров пропустил весь прошлый регулярный чемпионат из-за травмы.

"Тампа" после семи матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 7 очков. В следующем матче клуб 29 октября примет "Аризону". 

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