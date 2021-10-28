СМИ: Хави является главным кандидатом на пост тренера "Барселоны"

В ночь на четверг пост главного тренера "Барселоны" покинул Рональд Куман. По информации Пальмери, руководство каталонской команды планирует утром 28 октября провести телефонный разговор с Хави.

Хави 41 год, с 2019 года он тренирует катарский "Аль-Садд", в прошедшем сезоне команда под руководством испанца стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и обладателем кубка страны, также клуб выиграл Кубок Катара 2020 года и Кубок эмира Катара (2020).

Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании (сезоны-1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15), три Кубка Испании (сезоны-2008/09, 2011/12, 2014/15) и четыре Лиги чемпионов (сезоны-2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010), а также серебряным призером Олимпийских игр (2000). С 2015 по 2019 год Хави выступал за "Аль-Садд", в мае 2019-го он завершил игровую карьеру.

Куман возглавлял "Барселону" с 19 августа 2020 года. В текущем сезоне испанского первенства каталонцы после десяти матчей занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. После трех матчей группового этапа Лиги чемпионов клуб занимает третье место, проиграв португальской "Бенфике" (0:3) и германской "Баварии" (0:3), а также победив киевское "Динамо" (1:0).