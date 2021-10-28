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Летние олимпийские виды спорта

Усманов стал единственным кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования

Выборный конгресс FIE пройдет 27 ноября в Лозанне
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 28 октября. Российский бизнесмен Алишер Усманов стал единственным кандидатом на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает пресс-служба FIE.

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Выборный конгресс FIE пройдет 27 ноября в Лозанне. 18 октября завершился срок выдвижения национальными федерациями кандидатов на руководящие посты в Международной федерации фехтования.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, он был переизбран в 2012 и 2016 годах.

Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM, который контролирует железорудного производителя "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон". Холдинг Усманова также является совладельцем интернет-компании Mail.ru Group через совместное предприятие с "Мегафоном" и Газпромбанком.

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