Усманов стал единственным кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования

ТАСС, 28 октября. Российский бизнесмен Алишер Усманов стал единственным кандидатом на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает пресс-служба FIE.

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Выборный конгресс FIE пройдет 27 ноября в Лозанне. 18 октября завершился срок выдвижения национальными федерациями кандидатов на руководящие посты в Международной федерации фехтования.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, он был переизбран в 2012 и 2016 годах.

Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM, который контролирует железорудного производителя "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон". Холдинг Усманова также является совладельцем интернет-компании Mail.ru Group через совместное предприятие с "Мегафоном" и Газпромбанком.