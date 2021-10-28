Красножан: российские футболистки повысят свой класс при игре с сильными соперниками

Россиянки в четверг по итогам жеребьевки узнали своих соперниц по групповому этапу чемпионата Европы. В группе С подопечные Красножана сыграют с командами Нидерландов, Швеции и Швейцарии. Команды Нидерландов и Швеции становились чемпионами Европы в 1984 и 2017 годах соответственно.

"Не так часто мы с ними встречаемся: со шведками играли на чемпионате Европы в 2017 году и сейчас в отборе с нидерландками, и набранными очками мы похвастаться не можем. В 2017 году мы одержали первую победу в финальном раунде, и хотелось бы развить это движение вперед, - сказал Красножан. - Легких групп здесь не могло быть - в любой группе, что не посмотришь, непростые соперники, но это этап в жизни сборной и женского футбола в России, поэтому не сомневаюсь, что мы отдадим все силы. Важно сыграть правильно, смело, и у нас есть время подготовиться".

"Больше все радует, что есть определенность и можно целенаправленно готовиться к этим соперникам. Первое определяющее качество - это класс команды, а все остальное на этом качестве базируется, и зачем сейчас говорить о негативе. Мы участвуем на форуме, и когда ты соревнуешься с сильнейшими, ты сам становишься таковым. Будем стараться выйти из группы, но вопрос в том, чтобы команда прогрессировала", - отметил он.

Россиянки начнут выступление на турнире против швейцарок 9 июля. 13 июля сборная России сыграет с командой Швеции, в заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с действующим чемпионом - командой Нидерландов.