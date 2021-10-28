{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Красножан: российские футболистки повысят свой класс при игре с сильными соперниками

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Нидерландов, Швеции и Швейцарии
Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистки сборной России повысят свой класс, если постоянно будут играть с сильнейшими соперниками. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Юрий Красножан.

На эту тему
Женская сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы
Женская сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы

Россиянки в четверг по итогам жеребьевки узнали своих соперниц по групповому этапу чемпионата Европы. В группе С подопечные Красножана сыграют с командами Нидерландов, Швеции и Швейцарии. Команды Нидерландов и Швеции становились чемпионами Европы в 1984 и 2017 годах соответственно.

"Не так часто мы с ними встречаемся: со шведками играли на чемпионате Европы в 2017 году и сейчас в отборе с нидерландками, и набранными очками мы похвастаться не можем. В 2017 году мы одержали первую победу в финальном раунде, и хотелось бы развить это движение вперед, - сказал Красножан. - Легких групп здесь не могло быть - в любой группе, что не посмотришь, непростые соперники, но это этап в жизни сборной и женского футбола в России, поэтому не сомневаюсь, что мы отдадим все силы. Важно сыграть правильно, смело, и у нас есть время подготовиться".

"Больше все радует, что есть определенность и можно целенаправленно готовиться к этим соперникам. Первое определяющее качество - это класс команды, а все остальное на этом качестве базируется, и зачем сейчас говорить о негативе. Мы участвуем на форуме, и когда ты соревнуешься с сильнейшими, ты сам становишься таковым. Будем стараться выйти из группы, но вопрос в том, чтобы команда прогрессировала", - отметил он.

Россиянки начнут выступление на турнире против швейцарок 9 июля. 13 июля сборная России сыграет с командой Швеции, в заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с действующим чемпионом - командой Нидерландов.

Летние олимпийские виды спорта
Сборная России завоевала 11 медалей в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Казани
Юлия Ефимова стала второй на дистанции 200 м брассом
Сборная России завоевала 11 медалей в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Казани
Читать полностью