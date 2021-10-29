Красножан рассказал о плане подготовки российских футболисток к чемпионату Европы

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату Европы проведет сбор в одной из европейских стран. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Юрий Красножан.

Россиянки по итогам жеребьевки в четверг узнали своих соперниц по групповому этапу чемпионата Европы. В группе С они сыграют с командами Нидерландов, Швеции и Швейцарии. Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в восьми английских городах.

"В феврале у нас запланировано участие в турнире либо в Испании, либо в Португалии в Алгарве. В апреле продолжается отбор на чемпионат мира, а в июне и до 9 июля мы планируем сбор. Часть его планируется провести в Новогорске, а часть с адаптацией ближе к Англии", - сказал Красножан.

На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2017 году в Нидерландах, россиянки одержали первую в своей истории победу на групповом этапе - в матче против команды Италии. Тем не менее они не смогли выйти из группы.