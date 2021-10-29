Айртон: футболистам "Спартака" стыдно после матча с "Зенитом"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Игрокам московского футбольного клуба "Спартак" стыдно после матча 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с петербургским "Зенитом". Об этом рассказал бразильский защитник красно-белых Айртон, комментарий которого приводит пресс-служба "Спартака".
Матч прошел 24 октября в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 7:1. Крупнее красно-белые проигрывали только "Ливерпулю" в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2017 году (0:7).
"Думаю, никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было, - сказал Айртон. - Нам стыдно, потому что "Спартак" не имеет права так проигрывать. Когда вернулись в Москву, был серьезный разговор и с главным тренером Руем Виторией, и с генеральным директором Евгением Мележиковым. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение".
Также футболист попросил прощения у болельщиков и добавил, что в следующем туре "Спартак" обязан побеждать, показывая агрессивную игру в атаке. "Я хочу попросить прощения за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Санкт-Петербург, и всем остальным болельщикам. Очень надеюсь, что поражение от "Зенита" не помешает нам завершить сезон достойно. Кто бы ни был сейчас нашим соперником, мы должны побеждать, играть агрессивно впереди и в то же время не допускать провалов в защите. Матч с "Ростовом" будет сложный, но отступать нам после такой неудачи уже некуда", - заключил бразилец.
"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. Матч с "Ростовом" состоится 30 октября в Москве.