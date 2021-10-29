Батыршина прокомментировала победу россиянок в групповом многоборье на чемпионате мира

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россиянки в упражнении с пятью мячами в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике были гораздо сильнее соперниц. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина.

Россиянки завоевали золотые медали на мировом первенстве в Японии, занимая после первого упражнения четвертое место.

"Когда в первом виде девочки вышли и сделали видимую ошибку, которая была заметна непрофессионалу, были видны их напряжение и нервозность. Стоит понять, что половина состава у нас новая - одна девочка перенесла коронавирус, пропустила Олимпиаду и этот старт стал для нее первым после болезни, - сказала Батыршина. - А еще две выступали с чистого листа, и сразу у них чемпионат мира. Конечно, это сложно, и, учитывая этот факт, я нервничала перед вторым видом, понимая, что упражнение с мячами в групповых выступлениях самое сложное".

"Я, конечно, была поражена - выходя на подиум и видя себя на непривычном четвертом месте, они показали, как мне кажется, лучшее выступление с мячами, от которого мурашки по коже шли. И, даже несмотря на отставание после первого вида, они получили очень хорошую оценку и даже обогнали ближайших соперниц на два балла. Поэтому я все время говорю, что нужно быть на три головы выше, что они и показали в выступлении с мячами", - добавила она.