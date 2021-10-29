Хорват Марин Чилич вышел в полуфинал турнира ATP в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Хорват Марин Чилич обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу хорвата, занимающего 35-е место в мировом рейтинге. У Баутиста-Агута был третий номер посева. За выход в финал Чилич сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.

Чиличу 33 года, он является обладателем 19 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету победа на US Open в 2014 году, выход в финалы Уимблдона (2017) и Australian Open (2018). Хорват является серебряным призером Олимпиады в Токио в парном разряде. На турнире "ВТБ Кубок Кремля" в 2021 году Чилич дошел до финала, где уступил россиянину Аслану Карацеву.

Баутиста-Агуту 33 года, он занимает 20-е место в мировом рейтинге. На счету испанца девять титулов ATP. На турнирах Большого шлема лучшим результатом является выход в полуфинал Уимблдона 2019 года.

В другом полуфинале встретятся американец Тэйлор Фриц (28) и представитель Германии Ян-Леннард Штруфф (53).

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября. Действующим победителем является Рублев.