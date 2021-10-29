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Летние олимпийские виды спорта

Ефимова победила на этапе Кубка мира в Казани на дистанции 100 м брассом

Россиянка преодолела ассоциацию за 1 минуту 4,56 секунды
Юлия Ефимова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ефимова
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Казани.

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Ее время составило 1 минуту 4,56 секунды. Второй стала выступающая на соревнованиях как представитель клуба россиянка Виталина Симонова (+0,01), третьей - россиянка Татьяна Белоногова (+0,86).

Днем ранее Ефимова стала серебряным призером на дистанции 200 м брассом.

Ефимовой 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне и двукратным серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также на ее счету шесть побед на чемпионатах мира и семь на чемпионатах Европы. На короткой воде она трижды становилась чемпионкой Европы.

Этап в Казани является заключительным, четвертым в Кубке мира. Соревнования завершатся 30 октября.

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