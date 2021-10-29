Ефимова победила на этапе Кубка мира в Казани на дистанции 100 м брассом

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Казани.

Сборная России завоевала 11 медалей в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Казани

Ее время составило 1 минуту 4,56 секунды. Второй стала выступающая на соревнованиях как представитель клуба россиянка Виталина Симонова (+0,01), третьей - россиянка Татьяна Белоногова (+0,86).

Днем ранее Ефимова стала серебряным призером на дистанции 200 м брассом.

Ефимовой 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне и двукратным серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также на ее счету шесть побед на чемпионатах мира и семь на чемпионатах Европы. На короткой воде она трижды становилась чемпионкой Европы.

Этап в Казани является заключительным, четвертым в Кубке мира. Соревнования завершатся 30 октября.