Теннисист Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхюлпу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профеcсионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Теннисисты Хачанов и Рублев не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу нидерландского теннисиста.

Действующий победитель турнира Рублев был посеян под первым номером. В полуфинале ван де Зандсхюлп сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Рублеву 24 года, он располагается на шестой строчке мирового рейтинга, на его счету восемь титулов под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала.

Ван де Зандсхюлпу 26 лет, он располагается на 69-й строчке рейтинга АТР, в его активе нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом нидерландца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2021 года.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября.