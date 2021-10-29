Сборная России идет второй в медальном зачете на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

КАЗАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Пловцы сборной России стали обладателями трех золотых, пяти серебряных и четырех бронзовых наград во второй день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Казани. Российская команда вышла на второе место в медальном зачете соревнований.

Ефимова победила на этапе Кубка мира в Казани на дистанции 100 м брассом

Золотыми медалистами стали трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова (100 м брассом), Алексей Ртищев (1 500 м вольным стилем) и Павел Самусенко (50 м на спине). Серебряные медали завоевали бронзовый медалист Игр в Лондоне Владимир Морозов (100 м вольным стилем), двукратный призер Олимпиады в Токио Климент Колесников (50 м на спине), Анастасия Сорокина (400 м комплексным плаванием), Екатерина Никонова (200 м вольным стилем), Дарья Васькина (100 м на спине). Третье место в своих заплывах заняли Арина Суркова (50 м баттерфляем), Климент Колесников (100 м вольным стилем), Татьяна Белоногова (100 м брассом) и Егор Павлов (100 м баттерфляем).

Российская команда занимает второе место в медальном зачете этапа (3 золотые награды, 8 серебряных, 12 бронзовых). Лидирует сборная Австралии (6-4-2), на третьем месте идет команда российских пловцов, выступающих как представители клубов (3-3-6).

Этап в Казани является заключительным, четвертым в Кубке мира. Соревнования завершатся 30 октября.