"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

ТАСС, 29 октября. Омский "Авангард" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.

В составе победителей отличились Петер Цегларик (7-я минута) и Корбэн Найт (34). У гостей шайбу забросил Сергей Шмелев (5).

Нападающий уфимской команды Александр Кадейкин набрал очки в шестом матче подряд (3 шайбы + 3 передачи).

"Салават Юлаев" занимает третье место в таблице Восточной конференции, в 24 играх уфимцы набрали 34 очка. "Авангард" идет на шестом месте, в 22 матчах команда набрала 26 очков. В следующем матче "Салават Юлаев" в Минске сыграет с местным "Динамо" 31 октября, "Авангард" на следующий день в Казани встретится с "Ак Барсом".