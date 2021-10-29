В "Спартаке" заявили, что встреча руководства с фанатами получилась откровенной

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Разговор между представителями футбольного клуба "Спартак" и фанатских объединений получился откровенным. Об этом журналистам заявили в пресс-службе клуба.

Айртон: футболистам "Спартака" стыдно после матча с "Зенитом"

На эту тему

Встреча с болельщиками состоялась в пятницу вечером на домашнем стадионе красно-белых.

"Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать", - сообщили в клубе.

"Спартак" 24 октября проиграл на выезде петербургскому "Зениту" со счетом 1:7 в матче 12-го тура чемпионата России. До этого красно-белые проиграли дома английскому "Лестеру" (3:4) в Лиге Европы.

После 12 сыгранных матчей "Спартак" с 17 очками располагается на седьмом месте в таблице чемпионата России. В следующем туре команда Руя Витории 30 октября примет "Ростов".