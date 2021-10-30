Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заявили, что стараются не думать об Олимпиаде

ТАСС, 30 октября. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, заявили, что пока стараются не думать об участии в Олимпийских играх в Пекине, поскольку спортсменам пришлось пережить проблемы со здоровьем. Об этом фигуристы рассказали журналистам после проката короткой программы на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере.

Павлюченко и Ходыкин после короткой программы занимают место, набрав 69,46 балла. В Ванкувере спортсмены представили международным судьям свою новую короткую программу на песню "Be Italian" в исполнении певицы Fergie, над которой спортсмены работали в сотрудничестве с Бетиной Поповой, ранее выступавшей в танцах на льду.

"Сейчас мы не думаем о Олимпиаде, не думаем о наших местах, - отметила Павлюченко. - У нас было много проблем со здоровьем, у меня были проблемы с иммунной системой".

Ходыкину пришлось преодолевать проблемы со спиной, однако спортсмены намерены и дальше придерживаться акробатического стиля катания, который они продемонстрировали в Канаде.

"Мы непременно будем продолжать кататься в этом стиле, сегодняшние ошибки на это никак не повлияют, только больше будем работать, чтобы совершенствоваться, минимизировать возможность ошибок до нуля. Традиционное парное катание уже скучно, все это давно видели", - отметил Ходыкин. Павлюченко считает, что у каждой пары есть свой стиль и своя индивидуальность.