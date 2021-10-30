Чернышенко: работа тренеров является фундаментом достижений российских спортсменов

В субботу в России 22-й год подряд отмечается День тренера, инициатором его учреждения выступила Федерация спортивной гимнастики России.

"Российская спортивная школа славится своими традициями, и это, прежде всего, заслуга наших тренеров, - сказал Чернышенко. - В России их насчитывается почти 100 тыс., и они ежегодно тренируют около 5 млн наших детей. Герои Труда Татьяна Покровская, Ирина Винер-Усманова и много других имен уважаемых тружеников спортивной отрасли. Работа тренеров - это фундамент спортивных достижений, которые приносят России признание на мировых первенствах. Именно благодаря их поддержке, профессиональному подходу ребята ежедневно преодолевают все барьеры на пути достижения спортивных побед. Для ребят тренер - это наставник, друг, образец для подражания, а иногда и главный человек в жизни наравне с родителями".

Вице-премьер отметил, что правительство страны продолжит создавать комфортные условия для эффективной работы отечественных тренеров в спортивной отрасли. "Правительство продолжит создавать спортивную инфраструктуру в регионах страны для полноценных тренировок, соответствующую мировым стандартам. Для этого ежегодно мы увеличиваем финансирование сферы. Уверен, благодаря профессионализму тренеров в этих зданиях будут подготовлены новые спортивные звезды, также в этом году был принят важный закон, который закрепил статус тренера-преподавателя. Это позволит поднять уровень зарплаты спортивным наставникам и предоставить льготы наравне с педагогическими работниками", - добавил он.

Чернышенко отметил, что правительство будет совершенствовать систему подготовки кадров для тренерской отрасли. Он добавил, что прошлом учебном году среднее профессиональное и высшее образование по специальностям физической культуры и спорта получили больше 8,6 тыс. человек. А в этом году студентами, которые планируют освоить профессию тренера, стали около 11 тыс. молодых людей. "В профессиональный праздник хочется пожелать всем тренерам терпения, сил и, конечно же, здоровья! А также гордиться своими воспитанниками и видеть их как можно чаще на пьедестале. Ну а тем, кто только получает столь важную профессию, желаю не сворачивать с пути, а в будущей трудовой деятельности воспитать новых олимпийских чемпионов для России", - заключил вице-премьер.