Бестемьянова: российские фигуристы могут бороться за пьедестал на этапе Гран-при в Канаде

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Макар Игнатов, Евгений Семененко и Александр Самарин могут бороться за попадание на пьедестал на втором этапе Гран-при в канадском Ванкувере, так как в мужском одиночном катании многое может решить один четверной прыжок. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

По итогам короткой программы у мужчин лидирует бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира американец Натан Чен (106,72 балла). Игнатов набрал 89,79 балла и стал четвертым. Семененко занимает пятое место (87,71), Самарин - восьмое (78,55).

"Игнатов откатался прекрасно, Семененко сделал очень серьезную ошибку на четверном сальхове - очень плохой выход был, он едва не упал, но удержался, Александр Самарин прекрасно исполнил первый четверной лутц, но присоединил к нему не тройной тулуп, а двойной, и дальше у него были ошибки в прыжковых элементах, поэтому он "улетел", - сказала Бестемьянова. - В произвольной программе все начнется сначала, потому что количество четверных, которое сегодня исполняют в мужском одиночном катании, так велико, а оценивают их так высоко, что, сорвав один прыжок, можно потерять до десяти баллов. Натана Чена я не думаю, что мы должны брать в расчет, надеюсь, что он откатается как следует и останется на первом месте, а дальше - второе, третье, четвертое и пятое места - даже Самарин может претендовать на пьедестал".

"Хватит ли у Самарина потенциала на олимпийский сезон? Самарин - один из самых сильных наших фигуристов. Мне кажется, он единственный, не считая [Дмитрия] Алиева, прыгает четверной лутц. Так что, потенциал у него один из самых высоких", - добавила собеседница ТАСС.

Произвольную программу мужчины представят 31 октября.