Ролан Гусев считает, что Дзюба способен забить 200 голов в чемпионатах России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба после рекорда по голам в чемпионатах России способен дойти до отметки в 200 мячей. Такое мнение ТАСС высказал лучший бомбардир чемпионата России 2002 года в составе ЦСКА Ролан Гусев.

В пятницу "Зенит" на своем поле обыграл московское "Динамо" со счетом 4:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба отличился на 69-й минуте встречи. Он забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола), на третьем месте находится Александр Кержаков (139).

"Дзюба молодец, можно любить, можно не любить, но тому, что он сделал, можно только поаплодировать, - сказал Гусев. - Можно по-разному к нему относиться, но рекорд останется в истории, он вписал свое имя навсегда. Конечно, этот рекорд значим для чемпионата России. Само слово "рекорд" всегда значимо, сказать, что это ерунда, может только глупый человек".

"Я думаю, что он еще года три-четыре поиграет. Вполне возможно забить 200 голов, Артем является забивным нападающим, у него хорошее голевое чутье. Возможно, не все голы с "Зенитом", но я думаю, что наколотит еще полтинник", - добавил Гусев.

Дзюба большую часть голов забил за петербургский клуб, также он выступал за "Спартак", томскую "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". 33-летний форвард является трехкратным чемпионом России, трижды серебряным и дважды бронзовым призером национальных первенств. Он трижды побеждал в Кубке России и четыре раза в матче за Суперкубок России. Дзюба дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и дважды - лучшим ассистентом.

"Зенит" с 29 очками после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре санкт-петербургский клуб в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 7 ноября.