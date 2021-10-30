Титов объяснил, почему Кузьмина возвращена в кандидаты на пост главы техкома FIG

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Наталья Кузьмина вновь включена в число кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике в связи с тем, что независимая организация Gymnastics Ethics Foundation (GEF) обратилась в FIG принять обеспечительные меры и вернуть ситуацию в доконфликтное состояние. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент FIG Василий Титов.

19 сентября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что кандидатура Кузьминой была снята. Список кандидатов был пересмотрен 29 октября.

"Наталья Кузьмина, после того как ее исключили из списка, подала жалобу в Gymnastics Ethics Foundation - это независимая организация, которая занимается разными сложными случаями в гимнастике, - сказал Титов. - Этот фонд принял жалобу Кузьминой, объявил, что создает панель и будет ее рассматривать, и при этом обратился в FIG с просьбой принять обеспечительные меры, то есть вернуть ситуацию в доконфликтное состояние - когда она еще входила в состав технического комитета. FIG это решение выполнил, объявил, по крайней мере, об этом, но на наш взгляд оно нарушает устав FIG, потому что лишает нас суверенного права назначать и отзывать кандидатов, и мы сейчас будем с этим разбираться".

"Это только обеспечительные меры, которые потребовала сторонняя организация, но почему FIG так поступил, я сейчас рассуждать не буду, давайте мы сначала во всем разберемся. В свое время международный фонд создавался специально для таких целей, как защита обиженных. Он независимый и не связан с FIG, поэтому формально, на наш взгляд, вмешиваться в вопросы, связанные со статусом FIG, он не имеет права, поэтому теперь мы будем заниматься этой ситуацией с юридической стороны", - добавил собеседник ТАСС.

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.

Кузьмина оказалась в центре внимания после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.