Арина Аверина заявила, что довольна своим выступлением с лентой на чемпионате мира

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина осталась довольна своим выступлением с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу Арина Аверина завоевала бронзу в индивидуальном многоборье, набрав 103,200 балла. Ее сестра Дина стала первой (108,400).

"Я счастлива, что мне удалась лента, - сказала Арина. - Я преодолела себя, начиная с 2018 года все не ладилось с ленточкой, никак не шло. Здесь три выхода и все одинаково хорошо".

Помимо бронзы в многоборье на соревнованиях в Японии Арина Аверина завоевала серебряные медали в упражнениях с мячом и булавами, бронзовую медаль в упражнении с лентой и золото в командном первенстве.

Чемпионат мира в Японии завершится 31 октября.