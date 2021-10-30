Матыцин поздравил Дину Аверину с триумфом на чемпионате мира по художественной гимнастике

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина своим выступлением на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю в очередной раз доказала, что является лидером в этом виде спорта. Слова поздравления министра спорта РФ Олега Матыцина приводит пресс-служба ведомства.

В субботу Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира. Эта золотая награда стала для нее 18-й на мировых первенствах, она превзошла рекордное достижение Евгении Канаевой по количеству золотых наград на чемпионатах мира. Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала серебро в упражнении с лентой. Еще одну золотую награду она получила после победы сборной России в командном первенстве.

"Поздравляю Дину Аверину с великолепным выступлением на чемпионате мира и завоеванием пяти золотых медалей, - сказал Матыцин. - На счету нашей спортсменки теперь 18 побед на мировых первенствах. Она установила рекорд по количеству золотых медалей, выигранных на чемпионатах мира, превзошла достижение российской выдающейся гимнастки Евгении Канаевой, которая 17 раз становилась чемпионкой мира. На соревнованиях в Японии Дина Аверина выступила безупречно и еще раз показала, что является настоящим лидером мировой художественной гимнастики. Мы гордимся нашей чемпионкой. Поздравляю с успехом российской спортсменки ее тренеров и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову".

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, помимо 18 золотых наград, в ее активе три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Чемпионат мира в Японии завершится 31 октября.