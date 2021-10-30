Витория считает, что "Спартаку" в матче РПЛ против "Ростова" не хватило удачи

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Спартаку" не повезло в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", команда пропустила на последних минутах из-за мелких неточностей. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского клуба Руй Витория.

В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1.

"Это была игра против хорошей команды, и мы должны были поменять ход событий, который был в течение последних игр, - сказал Витория. - Мы играли компактнее, стабильнее, и нам удалось это сделать, мы забили гол и должны быть забивать второй, много играли на контратаках, играли быстро, но мы пропустили гол и не смогли ответить, поскольку это случилось на последних секундах, когда игра заканчивалась. Футбол жесток, возможно, нам не хватило немного удачи, поэтому случилось то, что случилось. Пропустить гол в компенсированное время - это жестоко".

"Мы сделали замены, на 94-й минуте должны были удерживать мяч, этой ошибки не должно было произойти. Контратака была просто невозможной. Эти мелкие неточности, которые мы обсудим, стали проблемой в последние минуты игры", - добавил специалист.

Первую игру за полгода провел голкипер "Спартака" Александр Селихов, до этого он появлялся на поле в составе команды 3 мая в матче РПЛ против тульского "Арсенала" (2:1). "Мне понравилась игра Селихова, он играл очень внимательно. Я доверяю всем трех вратарям, конечно, начинал [сезон Александр] Максименко, но пришло время делать эти замены", - отметил Витория.

В турнирной таблице "Спартак" располагается на восьмом месте с 18 очками в 13 матчах. В следующем туре столичный клуб примет 7 ноября московский "Локомотив".