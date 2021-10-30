Футболист "Ростова" Глебов считает, что матч со "Спартаком" прошел на равных

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Матч 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Ростовом" прошел на равных. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Ростова" Данил Глебов.

"Спартак" в компенсированное время упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

В субботу "Ростов" на выезде сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. Глебов сравнял счет на 95-й минуте.

"Ростов" неплохо играл, где-то могли выиграть, но сыграли вничью, поэтому хорошо, - сказал Глебов. - С пропущенным мячом немного не разобрались. Что касается забитого гола, увидел, что вратарь выходит, получилось перекинуть. Все счастливы, все рады".

"Каждый матч у меня есть мотивация играть за "Ростов", приносить пользу, выигрывать. Мне кажется, что игра в целом была равной. Может быть, если полностью матч смотреть, то у нас был небольшой перевес. Где-то мы могли победить, где-то - "Спартак", - добавил Глебов.

"Ростов" набрал в 13 матчах 13 очков и располагается на 12-й строчке таблицы РПЛ. В следующем туре подопечные Виталия Кафанова сыграют дома 7 ноября с казанским "Рубином".