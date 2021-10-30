Тренер "Крыльев Советов" считает, что команде не хватало свежести в игре с "Краснодаром"

ТАСС, 30 октября. Футболистам самарских "Крыльев Советов" не хватало свежести в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

В субботу "Крылья Советов" на выезде обыграли "Краснодар" со счетом 1:0. На этой неделе обе команды проиграли в матчах группового этапа Бетсити - Кубка России и завершили выступление в турнире. "Крылья Советов" уступили красноярскому "Енисею" (0:1), "Краснодар" потерпел поражение от "Кубани" (0:3).

"Мы, как и "Краснодар", получили негативный результат в матчах на кубок, - сказал Осинькин. - Сейчас нам нужно было побеждать, нам хотелось победить, весь настрой был такой, чтобы провести хороший матч. Очень качественная игра на определенных отрезках у хозяев заставила нас много обороняться. Но ребята, в общем-то, сыграли хорошо, удовлетворение определенное есть от игры в обороне, от того, что мы не допустили у своих ворот много моментов, потому что обычно у "Краснодара" намного больше моментов, чем сегодня".

"Наверное, на протяжении всей игры нам не хватало свежести, это ощущалось. Хотелось бы, чтобы мы выигрывали, но качество игры могло быть чуть-чуть получше", - добавил Осинькин.

"Крылья Советов" с 19 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарский клуб примет подмосковные "Химки" 6 ноября.