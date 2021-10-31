Теннисисты Маррей и Соарес стали победителями парного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес обыграли казахстанского теннисиста Андрея Голубева и представителя Монако Хьюго Ниса в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге в парном разряде. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Чилич и Фриц сыграют в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Маррея и Соареса, посеянных на турнире под первым номером. У Голубева и Ниса был четвертый номер посева. Маррей и Соарес завоевали 12-й совместный титул.

Маррею 35 лет, он располагается на 19-й строчке парного рейтинга ATP, на его счету 25 титулов под эгидой организации. В 2016 году британец выиграл Australian Open и US Open. 39-летний Соарес занимает 13-е место в мировом рейтинге, в его активе 34 победы на турнирах ATP. Бразилец дважды побеждал на US Open (2016, 2020) и один раз становился победителем Australian Open (2016).

Позднее в воскресенье в финале одиночного разряда встретятся хорват Марин Чилич и американец Тэйлор Фриц.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября.