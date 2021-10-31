Винер-Усманова: претензий к судейству на чемпионате мира практически нет

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопросов к судейству на чемпионате мира по художественной гимнастике, за исключением оценок Дины Авериной в упражнении с лентой, нет. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Чемпионат мира проходил в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, уступив только белоруске Алине Горносько в финале упражнения с лентой.

"Нас судили хорошо, претензий у меня никаких нет. После упражнения с лентой у Дины Авериной я выступила, но во все остальные дни, когда были финалы многоборья и финалы в отдельных видах, я к судьям претензий не имею - все отлично отработали, - сказала Винер-Усманова. - Считаю, это произошло, потому что работали арбитры из разных стран, которые оценили нашу работу, а руководство технического комитета не вмешивалось в выставление судейских оценок".

Винер-Усманова рассказал о сложностях при подготовке новой программы на следующий сезон.

"К сожалению, она нуждается в бесконечных исправлениях, что делается под руководством технического комитета. Мы старались как можно лучше объяснить [Наталье] Кузьминой (председатель технического комитета Международной федерации гимнастики - прим. ТАСС), которая никогда не работала линейным тренером и не воспитала ни одной гимнастки. Но она опять не отвечала на наши запросы, только просила составить документы и предложения. Эту программу я детально не разбирала, но из того, что мы предложили, в нее вошло не так много", - подчеркнула Винер-Усманова.

Сборная России стала первой в медальном зачете чемпионата мира, завоевав в сумме 13 наград, из которых семь золотых.