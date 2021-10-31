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В UFC рассчитывают провести турнир в России

Ранее в стране было организовано три турнира бойцовского промоушена
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата по России и СНГ Андрей Громковский Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата по России и СНГ Андрей Громковский
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) рассчитывает провести турнир в России. Об этом ТАСС заявил вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.

Ранее в России было организовано три турнира UFC, последний из них состоялся в 2019 году.

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"Прошедший в Абу-Даби турнир UFC 267 стал новым свидетельством того, что смешанные единоборства - один из главных в России видов спорта, в котором наши бойцы добиваются потрясающих результатов на мировой арене, - сказал Громковский. - Победа Петра Яна и возвращение чемпионского пояса в Россию, а также победы Александра Волкова, Ислама Махачева, Зубайры Тухугова, Тагира Уланбекова и Хамзата Чимаева показали, каким потенциалом обладают наши бойцы в глобальных масштабах".

"Важность турнира подчеркнуло присутствие российских знаменитостей. Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться с нашими болельщиками и бойцами на турнире в России", - добавил Громковский.

В субботу Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в поединке за временный титул UFC в легчайшем весе.

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