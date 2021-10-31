Хорватский теннисист Чилич завоевал в Санкт-Петербурге 20-й титул АТР в карьере

Матч закончился со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 в пользу хорвата. Фриц был посеян на турнире под пятым номером. Чилич второй раз в текущем сезоне дошел до финала турнира ATP: на прошлой неделе на турнире "ВТБ Кубок Кремля" он уступил в финале россиянину Аслану Карацеву. Победа в Санкт-Петербурге стала для хорвата 20-й в профессиональной карьере.

Чиличу 33 года, он располагается на 35-й строчке рейтинга АТР. На его счету победа на US Open в 2014 году, выход в финалы Уимблдона (2017) и Australian Open (2018). Хорват является серебряным призером Олимпиады в Токио в парном разряде. Чилич второй раз победил на турнире в Санкт-Петербурге, раннее ему это удавалось в 2011 году.

Фрицу 24 года, он располагается на 28-м месте в рейтинге ATP, на его счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составил $932,4 тыс.