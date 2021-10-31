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St. Petersburg Open

Пиотровский: теннисный турнир в Петербурге прошел на высочайшем уровне

Победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде стал хорват Марин Чилич, в парном - британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский высоко оценил качество организации теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) St. Petersburg Open, а также выразил надежду на его проведение в следующем году. Об этом вице-губернатор сообщил журналистам на церемонии награждения победителей парного турнира.

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"Я хочу сказать большое спасибо организаторам, которые из года в год проводят эти соревнования на высочайшем уровне. Хочу сказать спасибо спонсорам, спасибо игрокам и, конечно, зрителям. Я уверен, что в следующем году мы встретимся здесь, на очередных соревнованиях St. Petersburg Open, традиционном санкт-петербургском турнире. Спасибо большое", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"Конечно, легко говорить, что ты любишь турнир, когда ты выигрываешь его. В любом случае я хочу признаться в любви к этому турниру, организация просто фантастическая. Надеюсь вернуться в следующем году, чтобы вновь завоевать этот трофей", - поделился впечатлениями после победы в финале парного турнира Джейми Маррей.

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