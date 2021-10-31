Организаторы St. Petersburg Open намерены вернуть турниру статус АТР 500 в следующем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Организаторы турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Open) приложат все усилия, чтобы турниру вернули статус АТР 500 в следующем году. Об этом ТАСС заявил генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев

Теннисный турнир в Санкт-Петербурге проходит с 2015 года и относится к серии АТР 250. Год назад турнир впервые вошел в категорию ATP 500 в связи с отменой одного из турниров серии из-за пандемии коронавируса.

"Пока загадывать тяжело, но мы сделаем все что нужно, чтобы "500" вернулось в Санкт-Петербург", - заявил Медведев.

В воскресенье на "Сибур-Арене" завершился St. Petersburg Open - 2021. Победителями в парном разряде стали Бруно Соарес из Бразилии и Джейми Маррей из Великобритании. В финале одиночного турнира хорват Марин Чилич оказался сильнее американца Тэйлора Фрица.

"Я считаю, турнир - потрясающий, - отметил генеральный директор St. Petersburg Open. - И не только я так считаю: я обменивался мнениями с ведущими специалистами, которые оценили уровень тенниса как очень и очень высокий. Это действительно современный теннис - мощный, интенсивный, разнообразный. Может быть, благодаря разнообразию Чиличу удалось выиграть, потому что он использовал много раз "дроп-шоты", оставляя мяч на сетке, и большинство из них были удачными, а Тейлор, наверное, в силу своей молодости, не использовал такие удары, так что это показывает, что теннис продолжает развиваться".

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на St. Petersburg Open в одиночном разряде на стадии четвертьфинала, Аслан Карацев и Карен Хачанов не смогли пройти дальше второго круга. "Жалко, конечно, что наши ребята, скажем так, подкачали. Я объяснил это в шутку тем, что нашего "теннисного Д'Артаньяна" Даниила Медведева не было, а три мушкетера в компании троих выступили хуже, чем в компании четверых", - заключил Медведев.