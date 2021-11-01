Овечкин заявил, что залогом его результативности является командная работа

ТАСС, 1 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин считает залогом своей результативности командную работу в сочетании с хорошей физической подготовкой. Комментарий игрока приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Овечкин занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона, набрав 15 очков (9 шайб + 6 передач), россиянин на одно очко отстает от нападающего "Эдмонтона" Конора Макдэвида, в активе которого 16 (7+9) очков. Овечкин занимает первое место в списке снайперов лиги.

"Очень помогает то, что со мной даже по ходу регулярного чемпионата занимается мой личный тренер по физподготовке Павел [Бурлаченко], - сказал Овечкин. - Мы давно знаем, что и как делать, работаем по отлаженной программе, нужно грамотно себя готовить на протяжении целого сезона, он будет длинным, включая Олимпиаду. Поэтому нужно быть готовым к большим нагрузкам, ты не знаешь, что будет завтра, надо хорошо заниматься перед тренировочным лагерем, выводить себя там на пик формы, тщательно относиться к любым мелочам. Очевидно, что ты должен подходить к сезону абсолютно готовым".

"Без поддержки наших ребят я не добился бы большого успеха, мои голы и очки - это результат командной работы и командного старания. А твое дело - выкладываться на льду и делать то, что в твоих силах, и очень хорошо, что мы удачно начали чемпионат. Нужно брать каждое очко, которое ты можешь взять. В конце чемпионата каждое очко будет на вес золота", - добавил хоккеист.

Овечкину 36 лет, в его активе 739 шайб в НХЛ, он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).