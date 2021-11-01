Более 400 спортсменов примут участие в чемпионате Европы по плаванию в Казани

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 400 спортсменов из 41 страны приедут в Казань на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

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"2-7 ноября в Казани, во Дворце водных видов спорта, впервые пройдет чемпионат Европы по плаванию в бассейне 25 м. В нем примут участие 405 спортсменов из 41 страны, это очень хорошая география", - сказал замминистра.

Соревнования состоятся в 20 дисциплинах среди мужчин и женщин (18 индивидуальных и 2 эстафеты) и в двух смешанных дисциплинах (эстафета). В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции чемпионат пройдет без зрителей.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проводится под эгидой Европейской лиги плавания (LEN). 7 декабря 2019 года Казань была единогласно выбрана принимающим городом ЧЕ-2021 на заседании бюро LEN в Глазго. До 2013 года чемпионат проводился ежегодно, а затем стал проходить по нечетным годам.

В 2024 году в столице Республики Татарстан впервые пройдет чемпионат Европы по водным видам спорта.