Терюшков надеется, что Лантратов в ближайшие годы станет основным вратарем сборной России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член наблюдательного совета подмосковных "Химок" Роман Терюшков надеется, что голкипер команды Илья Лантратов в ближайшие годы станет основным вратарем сборной России по футболу. Такое мнение он высказал ТАСС.

В понедельник стал известен окончательный состав сборной России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, куда вошел голкипер "Химок" Лантратов. Россияне сыграют со сборными Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

"Илья стабильно играет на протяжении этого и прошлого сезонов, - сказал Терюшков. - Его вызов был прогнозируемым. Надеюсь, что в ближайшие год-два он станет основным вратарем, заменит Маринато Гилерме (голкипер "Локомотива" - прим. ТАСС). Безусловно, заслуженный вызов, в "Химках" он проделывает огромную работу, мы все видим, что очень стабильно играет".

"У нас, может быть, единицы из вратарей в чемпионате могут сравниться по стабильной игре с Ильей. Еще не успел его поздравить", - добавил Терюшков.

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков не попал в окончательный состав. "Обидно, конечно, что Дениса нет в этом списке, - сказал Терюшков. - Конечно, он после травмы, нужно понимать, что две очень сложные игры предстоят. Валерий Георгиевич [Карпин] сделал прицельные вызовы, рисковать уже невозможно".

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.