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ЧМ-2022 по футболу

Карпин заявил, что не рассматривал кандидатуру Дзюбы при выборе окончательного состава

Ранее форвард "Зенита" не был включен в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Кандидатура нападающего "Зенита" Артема Дзюбы не рассматривалась при выборе окончательного состава сборной России по футболу на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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Ранее Дзюба не был включен в расширенный состав команды. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

"Нет, вариант не рассматривали. В прошлый раз он сказал, что не готов", - сказал Карпин.

В заключительных матчах отборочного турнира россияне сыграют с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

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Дзюба, Артем СергеевичКарпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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