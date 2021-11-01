Карпин заявил, что не рассматривал кандидатуру Дзюбы при выборе окончательного состава

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Кандидатура нападающего "Зенита" Артема Дзюбы не рассматривалась при выборе окончательного состава сборной России по футболу на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Ранее Дзюба не был включен в расширенный состав команды. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

"Нет, вариант не рассматривали. В прошлый раз он сказал, что не готов", - сказал Карпин.

В заключительных матчах отборочного турнира россияне сыграют с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).