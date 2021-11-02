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Олимпиада-2022 в Пекине

Фазель считает, что сборной Китая по хоккею нельзя запрещать участвовать в Олимпиаде

Ранее сообщалось, что команду могут отстранить от участия в турнире из-за низкого уровня игры
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сборная Китая сделала многое, чтобы подготовить команду к олимпийскому хоккейному турниру, поэтому ей нельзя запрещать выступать на домашней Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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В конце сентября президент IIHF Люк Тардиф рассказал агентству AFP, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды.

"Знаю, что Китайская федерация хоккея прилагает все усилия для участия их команды в Олимпиаде, они сделали многое, чтобы подготовить команду к Играм, страдали из-за проблем с коронавирусом, - сказал Фазель. - Все понимают, что Олимпиада - это не только про состязание, а в целом про спорт. Помните пловцов, лыжников, которые заканчивают намного позже всех, но главное, что они финишируют. Китайцы хотят участвовать, и мне кажется, нельзя им это запрещать".

Решение по участию китайской команды в олимпийском хоккейном турнире может быть принято в середине ноября. Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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