Международная федерация хоккея заявила, что не намерена снимать сборную Китая с Олимпиады

ТАСС, 2 ноября. Международная федерация хоккея (IIHF) не собирается исключать сборную Китая из состава команд хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил президент IIHF Люк Тардиф, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В конце сентября Тардиф рассказал агентству AFP, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее пресс-служба IIHF сообщила ТАСС, что совет организации рассмотрит вопрос, связанный с выступлением китайцев на Олимпиаде, в ноябре. На данный момент, за исключением китайцев, все мужские сборные, участвующие в Олимпийских играх, назвали по три игрока, которые выступят в Пекине.

"Для прояснения ситуации, IIHF не собирается снимать китайскую команду с Олимпийских игр, статус мужской национальной сборной как страны-организатора олимпийского турнира по хоккею был подтвержден конгрессом и остается неизменным, - заявил Тардиф. - Мы работаем с Китайской хоккейной ассоциацией, чтобы подтвердить их право на участие в соревнованиях по правилам IIHF, и мы продолжим помогать им в работе по подготовке команды к Олимпийским играм".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.