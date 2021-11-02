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Пляжный футбол

Сборная России обыграла японцев на старте Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Встреча финалистов последнего чемпионата мира завершилась со счетом 7:6

ТАСС, 2 ноября. Сборная России победила в дополнительное время команду Японии со счетом 7:6 в матче первого тура группового этапа финальной части Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Соревнования проходят в Дубае.

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В составе россиян голами отметились Борис Никоноров (2, 4, 21, 32-я минуты), Артур Папоротный (3), Андрей Новиков (34) и Андрей Котенев (37).

Команды встречались в финале чемпионата мира, который прошел в августе в Москве, тогда матч также завершился победой россиян (5:2).

В следующем туре сборная России сыграет с командой Парагвая 3 ноября, японцы в тот же день встретятся со сборной Ирана.

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