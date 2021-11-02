Сборная России обыграла японцев на старте Межконтинентального кубка по пляжному футболу

ТАСС, 2 ноября. Сборная России победила в дополнительное время команду Японии со счетом 7:6 в матче первого тура группового этапа финальной части Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Соревнования проходят в Дубае.

В составе россиян голами отметились Борис Никоноров (2, 4, 21, 32-я минуты), Артур Папоротный (3), Андрей Новиков (34) и Андрей Котенев (37).

Команды встречались в финале чемпионата мира, который прошел в августе в Москве, тогда матч также завершился победой россиян (5:2).

В следующем туре сборная России сыграет с командой Парагвая 3 ноября, японцы в тот же день встретятся со сборной Ирана.