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Фигурное катание

Фигуристы Загорски и Гурейро пропустят этап серии Гран-при во Франции

В Гренобле выступят Аннабель Морозова с Андреем Багиным и Александра Степанова с Иваном Букиным
Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 2 ноября. Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, снялись с этапа серии Гран-при по фигурному катанию во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Ранее фигуристы пропустили Гран-при США из-за проблем со здоровьем. Тренер дуэта Светлана Алексеева 14 октября сообщила ТАСС, что Загорски находится в инфекционной больнице.

Гран-при Франции пройдет с 19 по 21 ноября в Гренобле. Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова с Андреем Багиным и Александра Степанова с Иваном Букиным.

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Фигурное катание
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