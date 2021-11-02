Фигуристы Загорски и Гурейро пропустят этап серии Гран-при во Франции

ТАСС, 2 ноября. Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, снялись с этапа серии Гран-при по фигурному катанию во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Ранее фигуристы пропустили Гран-при США из-за проблем со здоровьем. Тренер дуэта Светлана Алексеева 14 октября сообщила ТАСС, что Загорски находится в инфекционной больнице.

Гран-при Франции пройдет с 19 по 21 ноября в Гренобле. Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова с Андреем Багиным и Александра Степанова с Иваном Букиным.